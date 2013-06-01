Ліквідовано мережу підпільних гральних клубів

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю головного управління МВС У Дніпропетровській області, в ході проведення обшуків вилучено 96 одиниць грального обладнання, а саме 38 гральних автоматів та 60 системних блоків на суму 800 тис. грн.

За даними ВЗГ, мережу підпільних гральних клубів «організувала група осіб», деталі не вказуються.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) КК України.

Організаторам злочинного бізнесу загрожує штраф від 10 до 40 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання

За інформацією ГУ МВС, з початку п.р. в Дніпропетровській області відкрито 239 кримінальних проваджень за незаконну діяльність в сфері грального бізнесу. Припинено роботу 79 гральних закладів. У тому числі ліквідовано дві мережі гральних структур, які складались з 18 та 10 суб’єктів. Вилучено 855 одиниць грального обладнання на загальну суму близько 8 млн грн.