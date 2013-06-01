Військові вкрали ноутбуків на 300 тисяч

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

Встановлено, що ці військові службові особи у період з грудня 2010 року по липень 2012 року, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, викрали ввірену їм комп’ютерну техніку, а саме: 34 ноутбуки та матеріально-технічне обладнання на загальну суму понад 293 тис. грн, яку у подальшому здавали до мережі ломбардів, а отриманими коштами розпорядились на власний розсуд.