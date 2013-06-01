Військові вкрали ноутбуків на 300 тисяч
02:52, 01 червня 2013Суспільство
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До Шевченківського районного суду Києва направлено два кримінальних провадження стосовно офіцерів одного із командувань Збройних сил України, які викрали ноутбуків майже на 300 тис. грн.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.
Встановлено, що ці військові службові особи у період з грудня 2010 року по липень 2012 року, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, викрали ввірену їм комп’ютерну техніку, а саме: 34 ноутбуки та матеріально-технічне обладнання на загальну суму понад 293 тис. грн, яку у подальшому здавали до мережі ломбардів, а отриманими коштами розпорядились на власний розсуд.
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