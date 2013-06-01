ГПУ: В Україні щороку близько 10 тисяч підлітків потрапляють до притулків

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як ідеться у повідомленні, у центральному апараті ГПУ створено Головне управління захисту прав і свобод дітей, до повноважень якого віднесено процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, забезпечення нагляду за додержанням їхніх прав при виконанні кримінальних покарань та застосуванні заходів примусу, захист прав дітей в суді, нагляд за додержанням і застосуванням органами влади законів з питань охорони дитинства.

В Україні близько 50 тисяч дітей проживають у кризових сім’ях, де батьки пиячать, вживають наркотики. Як наслідок, діти залишають домівки, втягуються у злочинну діяльність або стають жертвами злочинів.

Крім того, в Україні проживають 167 тисяч дітей-інвалідів, що становить майже 2% від усієї кількості дітей.

Близько 1 тисячі підлітків, які повинні отримувати освіту, на початок навчального року не сідають за парти. І лише половина дитячого населення має змогу реалізувати право на оздоровлення та відпочинок, третина охоплена змістовним дозвіллям. У трудових відносинах з роботодавцями перебувають 0,7% осіб у віці від 15 до 18 років, які потенційно можуть працювати, йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ГПУ, в полі зору органів прокуратури постійно перебувають питання додержання прав дітей на охорону життя і здоров’я, освіту, відпочинок та змістовне дозвілля, опіку, піклування, усиновлення, майно та житло, працю та працевлаштування, захист від насильства в сім’ї.

При цьому особливу увагу прокурори приділяють дітям пільгової категорії – дітям-сиротам та дітям, які залишені без батьківського піклування, дітям-інвалідам і дітям із сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах.

З 2013 року поновлено права понад 90 тисяч дітей. На їхню користь відшкодовано 19,1 млн грн аліментів, стипендій, соціальної допомоги тощо, а до відповідальності було притягнуто майже 3 тисячі посадових осіб, скасовано 162 незаконних акти. На захист прав дітей було розпочато 186 кримінальних проваджень.

Крім того, застосовуючи функції представництва у сфері захисту інтересів дітей, прокурори повертають у державну власність незаконно використані бюджетні кошти, відчужені дитячі заклади освіти, оздоровчі заклади, земельні ділянки. Так, за поточний рік судами задоволено вже майже 500 позовів прокурорів на суму понад 5,5 млн грн, пред’явлених в інтересах держави та на захист прав дітей.

При цьому у провадженнях судів усіх юрисдикцій на сьогодні знаходяться понад 300 позовів прокурорів на загальну суму близько 30 млн грн.

Також у ГПУ зазначили, що новим Кримінальним процесуальним кодексом передбачена спеціалізація слідчих та суддів у кримінальному проваджені щодо неповнолітніх і визначаються додаткові гарантії захисту прав дітей. Так, повідомлення про підозру неповнолітнім може здійснювати процесуальний керівник, що є додатковою запорукою додержання прав дітей у кримінальному проваджені.

Одна з основних засад здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх визначена статтею 484 КПК. Зокрема, слідчий, прокурор зобов’язані здійснювати процесуальні дії в порядку, що найменше порушує звичайний уклад життя неповнолітнього та відповідає його віковим та психологічним особливостям, роз’яснювати суть процесуальних дій, рішень та їхнє значення, вислуховувати його аргументи та вживати інших заходів, спрямованих на уникнення негативного впливу на неповнолітнього.

Крім того, нове кримінальне процесуальне законодавство містить більш виважений підхід до затримання неповнолітніх. Так, затримання та застосування до неповнолітнього такого запобіжного заходу як тримання під вартою можливі лише за вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, наголошують у ГПУ.