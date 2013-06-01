Міноборони: Восени в Україні відбудеться останній призов

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міноборони, іІнформація, яку поширили деякі ЗМІ, стосовно відміни останнього призову на строкову службу та відкладення термінів переходу ЗСУ на контрактну форму комплектування до 2017 року, не відповідає дійсності.

Міністерство оборони України повідомляє, що восени 2013 року у Збройних Силах України відбудеться останній призов на строкову військову службу. А в 2014 році звільниться в запас останній строковик.

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Після проведення всіх етапів Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року, розглянутої та схваленої на засіданні Уряду 29 травня 2013 року, загальна чисельність Збройних Сил України зменшиться зі 184 тисяч до 122 тисяч осіб.

Оптимізацію буде проведено за рахунок зменшення чисельності частин забезпечення та підсилення військових частин, які безпосередньо займаються бойовою підготовкою. Водночас, буде суттєво покращено рівень соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, оснащення Збройних Сил України озброєнням та військовою технікою.