Цієї весни в армію піде майже вдвоє менше юнаків, ніж повідомлялось раніше

Як повідомляє Урядовий портал, про це повідомив перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України адмірал Ігор Кабаненко під час прямого ефіру на Українському національному радіо.

Він зауважив, що на сьогодні контрактна армія для Міністерства оборони є пріоритетом номер один, і зазначив, що з наступного тижня розпочнеться призов юнаків на строкову військову службу, який буде значно меншим порівняно з попередніми призовами через поступовий перехід Збройних сил України на комплектування посад контрактниками.

«Цієї весни ми набиратимемо до лав Збройних сил України близько 7,5 тисяч юнаків. Сьогодні контрактна армія є для нас пріоритетом номер один», – зазначив він.

За його словами, стимулом для молодих людей йти служити на контракт стане, серед іншого, гідне грошове забезпечення.

«Рішенням Кабінету міністрів України військовослужбовцям, яким грошове забезпечення не було підвищено минулого року, воно буде збільшено поетапно з 1 квітня 2013 року до 1 липня наступного, 2014 року», – зазначив І.Кабаненко.

Він повідомив, що міністр оборони також дав вказівку підготувати проект розпорядження щодо матеріального заохочення відмінників бойової підготовки. Це стосуватиметься усіх видів Збройних сил України.

«Основне завдання військової реформи полягає в приведенні у відповідність чисельності особового складу бойових і не бойових частин: сьогодні 70 тисяч українських військовослужбовців проходять службу у бойових частинах і 112 тисяч – у частинах забезпечення. Така диспропорція негативно впливає на боєготовність Збройних сил. Отже, протягом наступних років кількість підрозділів забезпечення буде переглянуто», – наголосив І.Кабаненко.

Як повідомляв УНІАН, у відповідності до Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних сил України, останній призов на строкову військову службу відбудеться восени 2013 року.

Раніше повідомлялось також, що уряд затвердив чисельність громадян, що підлягають призову у квітні - травні, на рівні майже 14 тисяч осіб.