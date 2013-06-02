Негода залишила без електрики більше сотні населених пунктів (відео)
10:26, 02 червня 2013Суспільство
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У двох областях України через негоду залишаються знеструмленими 133 населені пункти.
На Одещині знеструмлені 131 населений пункт / Фото : p-p.com.ua
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, станом на 7 годину ранку 2 червня залишаються знеструмленими 133 населені пункти в двох областях, а саме: Одеська – 131 населений пункт та в Київській області – 2 населені пункти.
Як повідомляв УНІАН, учора, 1 червня, вночі у шести областях України внаслідок сильних дощів та шквалистих поривів вітру через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 398 населених пунктів.
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