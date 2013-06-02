Негода залишила без електрики більше сотні населених пунктів (відео)

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, станом на 7 годину ранку 2 червня залишаються знеструмленими 133 населені пункти в двох областях, а саме: Одеська – 131 населений пункт та в Київській області – 2 населені пункти.

Як повідомляв УНІАН, учора, 1 червня, вночі у шести областях України внаслідок сильних дощів та шквалистих поривів вітру через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 398 населених пунктів.