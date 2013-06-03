На Львівщині головний лікар побив редактора газети
10:02, 03 червня 2013Суспільство
1010 0
У Стебнику Львівської області головний лікар міської лікарні побив головного редактора «Трускавецької газети».
Як повідомила УНІАН прес-секретар прокуратури Львівської області Мар‘яна Гайовська, 30 травня під час відеозйомки зборів трудового колективу Стебницької міської лікарні головному редактору газети головний лікар медустанови спричинив тілесні ушкодження.
2 червня Трускавецький міський відділ міліції відкрив кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України).
Розслідування перебуває на контролі Дрогобицької міжрайонної прокуратури.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter