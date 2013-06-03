На Львівщині головний лікар побив редактора газети

У Стебнику Львівської області головний лікар міської лікарні побив головного редактора «Трускавецької газети».

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокуратури Львівської області Мар‘яна Гайовська, 30 травня під час відеозйомки зборів трудового колективу Стебницької міської лікарні головному редактору газети головний лікар медустанови спричинив тілесні ушкодження. 2 червня Трускавецький міський відділ міліції відкрив кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України). Розслідування перебуває на контролі Дрогобицької міжрайонної прокуратури.

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