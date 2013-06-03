Одесити два дні живуть без світла після урагану (відео)

Третій день Одесу розчищають після страшного урагану - на ранок розпиляли і вивезли лише половину із трьох тисяч повалених дерев, повідомляє ТСН.

Вуличне освітлення відсутнє навіть у тих районах, які стихія не зачепила. А все через пошкодження основних ліній електромереж. Весь цей час сидять без світла і чимало одеситів. Тож люди обурюються і погрожують розпочати масово перекривати основні вулиці міста, якщо найближчим часом світла не увімкнуть.

Не весь електротранспорт вийшов сьогодні зранку на маршрути. Аварійні служби також не встигли полагодити контактні дроти. Тож одесити вирішили розпочати свою подорож на роботу раніше, щоб встигнути вчасно. Також стало відомо, що дуже сильно від буревію постраждав і унікальний ботанічний сад Одеси: вітер розламав та повиривав з корінням рідкісні породи дерев.

Досі залишається завалена деревами траса "Здоров'я", що на морському узбережжі. Туди просто не можуть дістатись вантажівки, поки деревину не розпиляють. Тож ліквідовувати наслідки урагану комунальники будуть і сьогодні. І вони вже не прогнозують, коли місто повністю повернеться до звичного життя. А чиновники тим часом підраховують збитки. Мерія Одеси вже заявила - грошей місцевого бюджету не вистачить.