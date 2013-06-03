15 міліціонерів отримали догани через події 18 травня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олег Татаров, виступаючи сьогодні на засіданні міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів.

За його словами, ці співробітники притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Довідка УНІАН. 18 травня в Києві проходили акція опозиції «Вставай, Україно!» і антифашистський марш, організований Партією регіонів.

Під час акції опозиції відбулися сутички між прихильниками партії «Свобода» і молодиками в спортивних костюмах.

Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодчики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсантъ» Соделя, які знімали бійку.

Кримінальне провадження за фактом нападу було відкрито спочатку за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження), а після акції журналістів - і за ст. 171 ККУ (перешкоджання журналістській діяльності). Розпочато досудове розслідування. У подальшому дії нападаючого були перекваліфіковані в хуліганство.

21 травня міліція повідомила про затримання підозрюваного в побитті Сніцарчук і Соделя під час масової акції в Києві 18 травня.

22 травня суд відпустив затриманого Вадима Тітушка під заставу, хоча глава МВС Віталій Захарченко заявляв, що міліція добиватиметься арешту підозрюваного.