15 міліціонерів отримали догани через події 18 травня
15 співробітників міліції притягнуто до дисциплінарної відповідальності після службової перевірки щодо подій на масових акціях 18 травня у справі про побиття працівників ЗМІ Ольги Сніцарчук та Владислава Соделя.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олег Татаров, виступаючи сьогодні на засіданні міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів.
За його словами, ці співробітники притягнуті до дисциплінарної відповідальності.
Довідка УНІАН. 18 травня в Києві проходили акція опозиції «Вставай, Україно!» і антифашистський марш, організований Партією регіонів.
Під час акції опозиції відбулися сутички між прихильниками партії «Свобода» і молодиками в спортивних костюмах.
Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодчики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсантъ» Соделя, які знімали бійку.
Кримінальне провадження за фактом нападу було відкрито спочатку за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження), а після акції журналістів - і за ст. 171 ККУ (перешкоджання журналістській діяльності). Розпочато досудове розслідування. У подальшому дії нападаючого були перекваліфіковані в хуліганство.
21 травня міліція повідомила про затримання підозрюваного в побитті Сніцарчук і Соделя під час масової акції в Києві 18 травня.
22 травня суд відпустив затриманого Вадима Тітушка під заставу, хоча глава МВС Віталій Захарченко заявляв, що міліція добиватиметься арешту підозрюваного.