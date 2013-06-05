Зростають ціни на наймані квартири в Києві

«Найдешевшим залишався Дарницький район, де середня ціна оренди однокімнатної квартири становила 448 дол. на місяць, а найдорожчим - Печерський район – 729 дол. на місяць», - зазначається у повідомленні SV Development.

При цьому найбільше зростання цін на оренду однокімнатних квартир спостерігалося у Дарницькому районі - на 0,45%, до 448 дол. на місяць. А зниження вартості оренди однокімнатних апартаментів було відзначене у Шевченківському районі - на 0,16%, до 607 дол. на місяць.

За даними SV Development, середня ціна оренди двокімнатних квартир за вказаний період найбільше зросла у Голосіївському районі – на 0,36%, до 564 дол. А найбільше здешевлення середньої вартості оренди квартир відбулося у Святошинському районі - на 0,32%, до 617 дол. на місяць.

Що до трикімнатних квартир, то найбільше подорожчання оренди сталося у Святошинському районі – на 0,38%, до 783 дол. на місяць. А зниження вартості оренди трикімнатних квартир минулого місяця спостерігалося у Солом’янському районі – на 0,13%, до 799 дол.

Як раніше повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в І кварталі 2013 року зросла на 2,46% - до 708 дол. за квартиру на місяць.