Рада дозволила брати кредит ЄБРР на будівництво метро в Дніпропетровську

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію кредитної угоди (проект завершення будівництва метрополітену в Дніпропетровську) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 320 із 395 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Кредитна угода була підписана 27 липня 2012 року у Дніпропетровську.

За цією угодою, Україні надається кредит у сумі 152 млн євро для завершення будівництва метрополітену в Дніпропетровську.

Залучення позики ЄБРР здійснюється у євро за плаваючою відсотковою ставкою (EURIBOR + 1% річних), що на сьогодні становить близько 1,5%, комісія за зобов’язання становить 0,5% річних від невикористаної частини позики, одноразова комісія – 1% від суми позики (1,52 млн євро).

Відповідно до умов угоди, позичальником коштів кредиту ЄБРР є Україна, яка зобов’язується передати залучені кошти виконавцю проекту КП «Дніпропетровський метрополітен» для фінансування проекту «Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровськ».

Кошти, що надійдуть від ЄБРР, відображені у додатку № 2 «Фінансування державного бюджету України на 2013 рік» до Закону «Про державний бюджет України на 2013 рік» у спеціальному фонді бюджету за кодом доходів 401200 «Зовнішні запозичення».

Додатком № 9 до Закону «Про державний бюджет України на 2013 рік» передбачено фінансування цього року проекту завершення будівництва метрополітену в Дніпропетровську за рахунок залучених державою кредитних коштів ЄБРР (загальним обсягом 152 млн євро) в обсязі 99 млн грн.

Відповідно до ст. 26 Закону «Про державний бюджет на 2012 рік», витрати на обслуговування кредиту будуть компенсовані державі Дніпропетровською міською радою.

Оскільки законом передбачається надання коштів комунальному підприємству «Дніпропетровський метрополітен» на безповоротній основі, витрати держбюджету на погашення кредиту компенсовані не будуть. Погашення Україною кредиту здійснюватиметься 22 рівними піврічними внесками, починаючи з 2016 року.