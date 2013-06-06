В Одесі психічно хворий чоловік напав на лікарів «швидкої»

До Приморського райвідділу міліції о 18 год. 40 хв. надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про те, що на вулиці Канатній скоєно напад на медпрацівників, повідомили у прес-службі одеської міліції.

На тему: У Запоріжжі психічно хворий напав на бригаду «швидкої», загинула фельдшер

Прибулі на місце співробітники міліції встановили, що у дворі будинку сталася бійка: 30-річний чоловік завдав ударів ножем спочатку матері, а потім своїй сестрі, яка заступилася за жінку. Мати нападника від отриманих поранень померла на місці.

Медпрацівники швидкої допомоги, які приїхали за викликом, також зазнали нападу - одному з них чоловік, який продовжував бешкетувати, поранив шию, другому - руку.

Співробітники міліції затримали зловмисника, який чинив опір.

Чоловік проходив лікування в психіатричній лікарні, звідки був виписаний близько двох місяців тому.