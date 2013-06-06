Синоптики попереджають про сильні зливи в Україні
11:08, 06 червня 2013Суспільство
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На Півдні, у центральних областях, карпатському регіоні та на півночі Лівобережжя сьогодні очікуються сильні зливи.
Місцями - град
Сьогодні у південній частині, у центральних областях, карпатському регіоні та на півночі Лівобережжя місцями очікуються сильні зливи; на півночі Лівобережжя – подекуди град та шквалисті пориви вітру 15-20 м/с.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
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