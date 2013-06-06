Синоптики попереджають про сильні зливи в Україні

На Півдні, у центральних областях, карпатському регіоні та на півночі Лівобережжя сьогодні очікуються сильні зливи.

Сьогодні у південній частині, у центральних областях, карпатському регіоні та на півночі Лівобережжя місцями очікуються сильні зливи; на півночі Лівобережжя – подекуди град та шквалисті пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter