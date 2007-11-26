ДТП у Луганську: постраждали 6 пасажирів маршрутки

У місті Луганську 48-річний місцевий житель, водій приватного підприємства, не впорався з управлінням маршрутним мікроавтобусом “ГАЗель”, виїхав на узбіччя й наїхав на електроопору.

Як повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України, у результаті аварії шістьох пасажирів транспортного засобу госпіталізовано.

Всього за добу працівниками Державтоінспекції зафіксовано 27 505 порушень Правил дорожнього руху, допущених водіями, у тому числі 1 428 фактів керування транспортом особами в нетверезому стані. Здійснено виїзди й надано допомогу потерпілим у 167 дорожньо-транспортних пригодах, у яких 23 особи загинули та 210 – травмовані.