На Житомирщині двох чоловіків вбила блискавка

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби ДСНС у Житомирській області Ірина Романюк, 38-річного мешканця села Пединки Любарського району негода застала під час робіт на присадибній ділянці в селі Громада. Тіло загиблого помітив сусід, який і повідомив про нещасний випадок.

Того ж дня, у тому ж населеному пункті майже одночасно блискавка забрала життя ще однієї людини. Загиблого 52-річного чоловіка, який працював на будівництві, виявив господар.