Завод «Артем» заборгував своїм працівникам 1,3 млн грн. зарплати

У Києві прокуратура відкрила провадження за фактом невиплати працівникам державного підприємства «Машинобудівна фірма «Артем» 1,3 млн грн. боргу із зарплати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, Дарницькою прокуратурою з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері до ЄРДР внесені відомості щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України: безпідставної невиплати працівникам заводу «Артем» зарплати на суму 1,3 млн грн.

Під час прокурорської перевірки встановлено, що на державному підприємстві, в порушення вимог ст. 97, 115 Кодексу законів про працю України, ст. 15, 21, 24 Закону України «Про оплату праці», при значній заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємства за період з лютого по березень 2013 року наявні на розрахункових рахунках підприємства грошові кошти на погашення вказаної заборгованості не направлялися, а здійснювалися інші необов’язкові і не першочергові платежі.