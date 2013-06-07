Херсон залишився без води через борги водоканалу

Як повідомили кореспонденту УНІАН у міському водоканалі, 6 червня в другій половині дня працівники «Херсонобленерго» знеструмили 20 об'єктів водопостачання міста (13 підвищувальних пунктів і 7 артезіанських свердловин), внаслідок чого близько 45 тис. херсонців залишилися без водопостачання.

При цьому в міськводоканалі підкреслили, що відключення відбулося всупереч раніше досягнутим письмовим і усним домовленостям між підприємством і обленерго про реструктуризацію заборгованості за спожиту електроенергію.

Борг міськводоканалу перед енергетиками за всі періоди становить 4 млн грн. Поточна заборгованість - всього 700 тис. грн.

Виникнення боргу за електроенергію пов'язано, в першу чергу, з невідповідністю між тарифами та собівартістю послуг водопостачання й водовідведення.

«Проблема полягає в тому, що в тарифній політиці водоканали і обленерго знаходяться в нерівних умовах. Для обленерго НКРЕ може змінювати тарифи кілька разів на рік, а якщо спробувати переглянути тарифи на воду, то відразу виникає соціальна напруга. Так, із початку 2012 року до цього часу тариф на електроенергію для Херсонського водоканалу зріс на 14% із 1,07 грн за кВт/год у січні 2012 року до 1,22 грн за кВт/год у травні 2013 року. При середньомісячному споживанні електроенергії об'єктами водоканалу в кількості 2,9 млн кВт/год оплата за неї зросла майже на 0,5 млн грн.

Згідно із законом “Про житлово-комунальні послуги”, якщо державні регулюючі структури не йдуть на підвищення цін на комунальні послуги, то різниця між існуючим тарифом і фактичними витратами має бути відшкодована комунальним підприємствам у вигляді субвенції з державного бюджету. Заборгованість бюджету перед водоканалом за різницю в тарифах станом на 01.06.2013 року становить 63,7 млн грн.

Другою причиною недостатності обігових коштів у водоканалу є заборгованість населення, яка станом на 01.06.2013 року становить 28,2 млн грн», - йдеться в повідомленні міськводоканалу.

Прес-служба «Херсонобленерго» поки не коментує ситуацію, що склалася.

За словами директора Херсонського міськводоканалу Ігоря Козакова, з приводу відключення об'єктів підприємства він вже звернувся до прокуратури Херсонської області.

«Херсонобленерго» вже відключало міськводоканал за борги у вересні 2012 року і в лютому та в березні 2013 року.