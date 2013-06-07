Нафтогаз через суд вимагає в Ахметова 422 мільйони

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вимагає в судовому порядку від енергогенеруючої компанії «Київенерго», основним акціонером якої є найбільший приватний енергохолдинг ДТЕК, підконтрольний бізнесменові Рінату Ахметову, повернення 422,7 млн. грн.

Про це йдеться в постанові, оприлюдненій у Єдиному держреєстрі судових рішень.

Згідно з документом, «Нафтогаз» 4 червня подав позов до Вищого господарського суду України. Розгляд справи призначено на 11 червня 2013 року. Позов оформлений у вигляді касаційної скарги на ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 6 лютого 2013.

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Згідно з судовими матеріалами, «Нафтогаз» вимагає від «Київенерго» виплатити заборгованість за договором купівлі-продажу природного газу від 30 вересня 2011 року.

Суд визнав представлені матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2013 року «Нафтогаз» подав позов до Господарського суду Києва, вимагаючи від своєї дочірньої компанії «Газ України» повернення 1,6 млрд грн.

Наприкінці березня 2013 року НАК «Нафтогаз України» подала сім позовів до Господарського суду Києва, вимагаючи від своєї дочірньої компанії «Газ України» повернення 7,7 млрд грн.

У березні 2013 року «Нафтогаз» подав позов до Господарського суду Києва, вимагаючи від компанії «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, повернення 5,145 млрд грн.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

ПАТ «Київенерго» генерує і поставляє теплову і електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації й продажу електроенергії.