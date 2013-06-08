Депутати ще думатимуть над всиновленням дітей одностатевими парами

Відповідний проект постанови розміщено на сайті ВР, проте її текст поки що відсутній.

Ініціаторами проекту постанови виступили народний депутат від «УДАРу» Артур Палатний, депутат від Партії регіонів Микола Жук та депутат від КПУ Олександр Присяжнюк.

Зазначений законопроект депутатів від «Свободи» Ігорія Мірошниченка та Олександра Мирного розроблено "з метою забезпечення реалізації конституційного права дітей на утримання та виховання в умовах природного середовища з метою забезпечення їх фізичного, духовного, інтелектуального, культурного та соціального розвитку", зазначається у пояснювальній записці до документа.

Завданням законопроекту є усунення прогалин, які існують в законодавчих актах щодо охорони дитинства, які призводять до порушення прав дітей.

Відповідно, законопроектом пропонується доповнити Сімейний кодекс України новою статтею 125-1 та доповнити зміст статті 212 положеннями, які регламентуватимуть неможливість усиновлення та визнання батьківства українських дітей, особами, які є іноземцями або особами без громадянства і перебувають в одностатевих шлюбах.

Так, стаття 125-1 «Обмеження визначення батьківства та материнства дитини» визначає, що якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини не може бути визначено від батька, якщо останній є іноземцем чи особою без громадянства і перебуває в одностатевому шлюбі.

Також, якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини не може бути визначено від матері, якщо остання є іноземцем чи особою без громадянства і перебуває в одностатевому шлюбі.

Крім того, статтю 24 Закону України “Про охорону дитинства” після частини восьмої пропонується доповнити новою частиною, яка визначає, що усиновлення дитини, яка є громадянином України, не може здійснюватися (без винятку родичів дитини) іноземцем, який перебуває в одностатевому шлюбі.