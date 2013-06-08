Дніпропетровські мільйонери принесли 240 декларацій

Про це УНІАН повідомили в головному управлінні Міністерства доходів і зборів в області.

«Загальний дохід фізичних осіб, що отримали у минулому році більше 1 млн грн становив 1,13 млрд грн, що становить майже половину від загальної суми задекларованих доходів у Дніпропетровській області - 2,5 млрд грн», - зазначається у повідомленні головного управління.

На Дніпропетровщині до податкових інспекцій подано 43,8 тис. декларацій про майновий стан і доходи, що на понад 400 декларації більше ніж за минулий рік.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровській області доходи понад 1 млн грн за 2011 рік задекларували 213 осіб у 2010 році - 208.