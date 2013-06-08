Дніпропетровські мільйонери принесли 240 декларацій
02:10, 08 червня 2013Суспільство
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У Дніпропетровській області за результатами декларування доходів за 2012 рік кількість офіційних мільйонерів зросла порівняно з 2011 роком на 27 осіб – до 240.
Про це УНІАН повідомили в головному управлінні Міністерства доходів і зборів в області.
«Загальний дохід фізичних осіб, що отримали у минулому році більше 1 млн грн становив 1,13 млрд грн, що становить майже половину від загальної суми задекларованих доходів у Дніпропетровській області - 2,5 млрд грн», - зазначається у повідомленні головного управління.
На Дніпропетровщині до податкових інспекцій подано 43,8 тис. декларацій про майновий стан і доходи, що на понад 400 декларації більше ніж за минулий рік.
Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровській області доходи понад 1 млн грн за 2011 рік задекларували 213 осіб у 2010 році - 208.
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