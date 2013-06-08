Поліцейський вистрілив у голову відвідувачу кафе

Там поліцейський, який намагався розборонити бійку, випадково, як він стверджує, вистрілив у голову одному з учасників конфлікту.

Інцидент стався в ніч на суботу, 8 червня, близько 02:00 за місцевим часом в кафе "Деліс". За даними крайового управління Слідчого комітету РФ, в закладі між відвідувачами почалася бійка. Працівники кафе викликали позавідомчу охорону.

"На допомогу був викликаний наряд ППС, співробітники якого спробували заспокоїти відвідувачів кафе. Незважаючи на попереджувальний постріл у повітря, люди продовжували чинити опір нарядові ППС. Коли поліцейського штовхнули, він мимоволі вистрілив, і поранив чоловіка 1986 р.н. в голову", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

Потерпілий у важкому стані перебуває в лікарні.