У травні вперше за рік НБУ не продавав валюту на міжбанку

Як повідомляється на сайті Національного банку, у травні 2013 року обсяг операцій з безготівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) становив 38,422 млрд дол. (з урахуванням операцій Держказначейства). Нацбанк придбав на міжбанківському валютному ринку (в еквіваленті) 395,3 млн. дол. (397 млн. австралійських доларів), і не продавав валюту.

Згідно з даними на сайті регулятора, в січні-травні 2013 року обсяг чистих інтервенцій НБУ на міжбанківському валютному ринку знизився на 4,9% - до 625,56 млн. дол., порівняно з обсягом чистих інтервенцій за аналогічний період минулого року, який становив 596,4 млн. дол.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні цього року обсяг чистих інтервенцій НБУ на валютному ринку становив 193,66 млн. дол. (у еквіваленті), зокрема Нацбанк продав 233,6 млн. дол. (180 млн. євро), а обсяг купівлі валюти становив 40 млн. дол.

У квітні обсяг операцій з безготівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) становив 47,897 млрд дол. (з урахуванням операцій Держказначейства).