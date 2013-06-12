УЗ повідомила про наявність квитків на південь до Дня Конституції України

Зокрема, станом на 10 годину 30 хвилин 12 червня в продажу залишаються вільні місця на 27 червня 2013 року на поїзди № 146 Київ - Сімферополь № 282 Київ - Сімферополь № 298 Київ - Севастополь № 205 Київ - Феодосія.

Крім того, у пасажирів є можливість доїхати швидкісним поїздом № 80 Київ - Дніпропетровськ до Дніпропетровська й пересісти на денний швидкісний електропоїзд категорії “Інтерсіті+” Дніпропетровськ - Сімферополь.

За інформацією прес-служби, з Києва в напрямку Західної України на 27 червня у продажу залишаються вільні квитки за маршрутами Київ - Львів і Київ - Ужгород.

Також на передсвяткову дату залишаються вільні місця зі столиці й у напрямку Донецька, Харкова, Тернополя, Одеси й інших міст.

Крім того, в “Укрзалізниці” нагадують, що в останню добу перед датою відправлення знімається броня на поїзди дальнього слідування.

“Вся броня на поїзди дальнього слідування знімається за добу до відправлення поїзда, наступний вид броні - за 6 годин і остання - за 2 години до відправлення поїзда, після чого місця надходять у вільний продаж у всі залізничні каси і онлайн-системи бронювання та придбання квитків”, - сказали в прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, на передодні прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив Міністерству інфраструктури забезпечити безперебійний продаж квитків у південному напрямку.