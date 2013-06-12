У компанії Ахметова розповіли, як відновити українську промисловість

Про це повідомив у своєму блозі генеральний директор компанії СКМ Олег Попов.

Як зазначає гендиректор СКМ, сьогодні на капітальні інвестиції в Україну в середньому направляється 19% ВВП, проте їх необхідний мінімум для підтримки стійких темпів зростання економіки становить близько 30 - 35%.

«Що повинна вирішувати модернізація в промисловості? Я назву три складові: екологія, економіка та умови праці. Це як три рідні сестри, нерозривно пов'язані між собою. Я вважаю, що в довгостроковій перспективі не можна бути економічно ефективними з поганими умовами роботи та екологічно брудними виробництвами», - пише Попов. У своєму блозі він висловлює переконаність, що в Україні бізнесу потрібно робити більше, ніж у Європі, в Америці і в багатьох країнах Азії.

«Ми повинні забезпечити не тільки власну модернізацію, а й модернізацію міст, в яких ми працюємо. Хоча б частково. Зараз багато говорять про те, що бізнес може зробити для країни, для її процвітання: іноді - всерйоз, найчастіше - гаслами. Насправді відповідь на це запитання проста: бізнес (принаймні - у промисловості) повинен модернізувати свої підприємства, закуповувати продукцію підрядників (наскільки можливо) в Україні та брати участь у модернізації міст », - вважає керівник СКМ.

Як відомо, в 2012 р. група СКМ збільшила вкладення в розвиток своїх підприємств майже на 3 млрд. грн. в порівнянні з 2011 роком. Так, інвестиції в розвиток бізнесу та модернізацію підприємств холдингів «Метінвест» і ДТЕК в 2012 році склали 6,120 млрд. грн. і 10,330 млрд. грн. відповідно. У цілому в розвиток своїх активів (без урахування злиттів і поглинань) група вклала 17,98 млрд. грн. (У 2011 - 15,163 млрд. грн.).