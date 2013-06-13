Однорічний хлопчик утопився в дачному басейні

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв'язків зі ЗМІ і громадськістю головного управління ДСНС в Одеській області.

Згідно з повідомленням, орієнтовно о 20.00 в селі Дачне на території приватного житлового будинку залишена без нагляду 24-річною матір'ю дитина впала в декоративний басейн з водою і потонула.

Мама привезла малюка до лікарні, але врятувати його не змогли.