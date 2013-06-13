Однорічний хлопчик утопився в дачному басейні
03:52, 13 червня 2013Суспільство
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У Біляївському районі Одеської області в басейні потонув однорічний хлопчик.
Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв'язків зі ЗМІ і громадськістю головного управління ДСНС в Одеській області.
Згідно з повідомленням, орієнтовно о 20.00 в селі Дачне на території приватного житлового будинку залишена без нагляду 24-річною матір'ю дитина впала в декоративний басейн з водою і потонула.
Мама привезла малюка до лікарні, але врятувати його не змогли.
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