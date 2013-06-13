Експерти: погіршення економічного стану уповільнилося

«Незважаючи на вихід України з «технічної рецесії» (зростання ВВП у квартальному вираженні після падіння два квартали поспіль), поки зарано стверджувати, що економіка України вже пройшла точку розвороту», - прокоментував член правління – скарбник дочірнього банку «Сбербанку Росії» в Україні Дмитро Золотько. За його словами, у першому кварталі 2013 року єдиною причиною зниження ВВП стало падіння інвестицій, від’ємний внесок яких у ВВП становив 4,7 п.п. порівняно з також від’ємним у 3,3 п.п. у четвертому кварталі 2013 року. «Стимулювання реального сектора урядом може зупинити падіння і активізувати зростання ВВП», - додав експерт.

Як вважає начальник сектора ринкових досліджень «Українського кредитово-рейтингового агентства» (UCRA) Віктор Шулік, зниження ВВП країни на 1,1% не є критичною проблемою, але водночас, можна прослідкувати кілька негативних тенденцій. «На тлі позитивної динаміки в АПК, торгівлі і фінансовому секторі, окремі стратегічні галузі демонструють серйозний спад. Крім того, скорочення накопичень на 27,2% може свідчити про зниження потенціалу зростання економіки за рахунок внутрішнього споживання і необхідності більш активної участі держави. А зниження впливу зовнішньоторговельних операцій може говорити про послаблення потенціалу зростання економіки за рахунок зовнішніх товарних ринків», - говорить експерт. За його прогнозами, зростання ВВП України у 2013 році становитиме 0,2–0,7%.

За словами начальника аналітичного відділу «Альфа-Банку» (Україна) Олексія Блинова, економіка країни продовжує перебувати у стані стагнації, але водночас, спад перестав поглиблюватися, що було очікуваним. «Певною мірою показник ВВП у першому кварталі був підтриманий поліпшенням динаміки не в ринковій частині економіки, а в бюджетній сфері: освіті, охороні здоров'я, державному управлінні. А показники промисловості і транспорту, навпаки, помітно погіршали», - пояснив експерт. «Реальний ВВП України за підсумками 2013 року збільшиться на 1%. У поквартальному розрізі це означатиме продовження падіння в другому кварталі і вихід на темпи зростання близько 2% у третьому кварталі - в основному завдяки очікуваному високому урожаю в сільському господарстві і низькій базі порівняння другого півріччя минулого року», - прогнозує Блинов. За його словами, підстав очікуати фундаментального поліпшення економічної ситуації в 2013 році немає.

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Як повідомляв УНІАН, ВВП України у першому кварталі 2013 року, порівняно з першим кварталом 2012 року (у постійних цінах 2007 року), знизився на 1,1%, що на 0,2 п.п вище за попередню оцінку Держстату щодо падіння ВВП, оприлюднену у квітні. Показник зростання ВВП у першому кварталі поточного року, порівняно з четвертим кварталом 2012 року, з урахуванням сезонного чинника, також вищий за раніше оприлюднений показник на 0,1 п.п. і становить 0,6%. Номінальний ВВП України за підсумками першого кварталу 2013 року становив 301,598 млрд грн.

У 2012 році зростання реального ВВП становило 0,2%, до 1408,9 млрд грн, при цьому у четвертому кварталі 2012 року спад ВВП становив 2,5%.

Зростання реального ВВП України, за умови реалізації Програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, становитиме в 2013 році 2,5-3,4%.

Згідно з держбюджетом на поточний рік, номінальний ВВП в 2013 р. має становити 1,576 трильйона гривень, зростання ВВП - 3,4%.

Разом з цим експерти прогнозують нульове зростання ВВП або не вище від 1,5%. За версією Міжнародного валютного фонду, ВВП України за підсумками 2013 року становитиме 0%, за версією Світового банку – 1%, міжнародній аудиторській компанії «Ернст енд Янг» - 1,1%, тоді як ЄБРР спрогнозував падіння ВВП на 0,5%.