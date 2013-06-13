Журналісти Черкас вимагають вибачень

Вони вимагають дати публічну оцінку стилю спілкування його радника в.о. директора КП «МІА Черкаси» Валерія Воротника та змусити його публічно вибачитися.

Як передає кореспондент УНІАН, підставою для відкритого листа журналістів стали грубі висловлювання, відверте хамство Воротника у бік черкащан і журналістів у соцмережі Facebook.

Крім публічної оцінки поведінки радника мера, журналісти просять Білоусова «…переглянути відповідність В.Воротника займаній посаді, змусити його публічно вибачитися перед черкащанами, а також розглянути його поведінку як депутата комісією міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики, регламенту, інформації, законності та правопорядку та доповісти на сесії міської ради».

Довідка УНІАН. Воротник дозволив собі грубі висловлювання під час обговорення фото, яке виклав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook депутат міськради Олександр Радуцький наприкінці травня ц.р.