У Харкові заарештували міліціонерів, які намагалися приборкати п'яного суддю

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту Державної служби охорони при МВС України.

Зокрема, за даними прес-служби, 12 червня 00.24 на пульт централізованого спостереження Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Харківській області надійшов сигнал «Тривога» з одного із кафе Харкова. За відповідною адресою було негайно направлено спільний наряд групи затримання УДСО та патрульної служби.

На місці події, у дворі вказаного кафе, до міліціонерів звернувся охоронець цього закладу, який повідомив, що в приміщенні кафе відбувається бійка.

«Підійшовши до кафе, працівники міліції побачили, як невідомий громадянин зі слідами крові на обличчі, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, вдарив охоронця кафе. Після цього вказаний громадянин продовжив поводити себе агресивно, розмахуючи руками й погрожуючи розправою відвідувачам кафе», - зазначається в повідомленні.

«З метою припинення правопорушення працівники міліції словами «Стояти, міліція!» спробували припинити хуліганські дії, проте невідомий на цю вимогу не відреагував. Після неодноразово висловлених вимог припинити протиправні дії, які так само залишилися без його реагування, працівники міліції попередили правопорушника про можливість застосування засобів фізичного впливу та спеціальних засобів. Однак той кинувся до одного з міліціонерів й намагався відібрати у нього табельну вогнепальну зброю АКС-74У, викрикуючи при цьому, що зараз всіх перестріляє», - повідомили у Департаменті Держслужби охорони.

Діючи відповідно до вимог статті 13 та пункту 4 статті 14 Закону України «Про міліцію», з метою затримання особи, яка вчиняє правопорушення, а також подолання протидії законним вимогам міліції, працівники міліції застосували відносно правопорушника засоби фізичного впливу та наручники.

Після вказаних дій затриманий представився суддею одного з районних судів Харкова, проте ніякого службового посвідчення не надав. Пізніше, після прибуття на місце події працівників прокуратури Харкова, було встановлено, що затриманий справді є суддею районного суду, 1975 року народження. Після встановлення його особи спецзасіб «наручники» був з нього знятий, а затриманого передано представникам прокуратури міста, поінформували в прес-службі.

Крім того, додали в Департаменті Держслужби охорони, під час затримання правопорушника двоє громадян з числа відвідувачів кафе всіляко заважали працівникам міліції виконувати свої службові обов’язки, у зв’язку з чим на місце події було викликано та направлено додаткові наряди міліції охорони та патрульної служби. На місце події прибуло також керівництво прокуратури та міліції, в тому числі служби внутрішньої безпеки.

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Наразі триває службова перевірка. Матеріали щодо вказаного інциденту було направлено до відповідної районної прокуратури Харкова.

Водночас, як стало відомо сьогодні вранці, 13 червня, за ініціативою органів прокуратури, на підставі рішення суду, двох міліціонерів Державної служби охорони було заарештовано, повідомили у Департаменті Державної служби охорони при МВС.