У США знизили прогноз урожаю української пшениці

Міністерство сільського господарства США в червні знизило прогноз урожаю пшениці в Україні в 2013 році до 19,5 млн. тонн, що на 11,4% менше травневого прогнозу міністерства, говориться у звіті відомства.

Згідно зі звітом, причиною зниження прогнозу стала посушлива погода у ряді регіонів України.

Крім того, Мінсільгосп США також зменшив прогноз експорту продовольчої пшениці з України в 2013/2014 маркетинговому році (МР, липень 2013-червень 2014) до 8 млн. тонн проти 9,5 млн. тонн, що прогнозуються в травні. При цьому очікування міністерства щодо експорту вітчизняного фуражного зерна в 2013/14 МР залишилися на рівні травневого прогнозу – 18,68 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства України очікує на 53-54 млн. тонн урожаю зернових і зернобобових в 2013 році.

Українські аграрії з початку 2012/2013 МР і станом на 1 червня поставили на зовнішні ринки 21,9 млн. тонн зернових культур, що на 9,4% більше, ніж на 1 червня минулого МР.

Згідно із прогнозом асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», врожай пшениці в Україні в 2013 році може становити 20-21 млн. тонн.

Урожай зернових у 2012 році становив 46,2 млн. тонн проти рекордних для країни 56,7 млн. тонн у 2011 році. Зокрема, врожай пшениці скоротився на 29,4% - до 15,76 млн. тонн.