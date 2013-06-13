Мер Одеси відхилив генплан міста

Раніше ініційовані мером Олексієм Костусєвим громадські слухання щодо проекту Генплану викликали величезний резонанс у місті, одесити масово включилися в обговорення. На думку Костусєва «виносити Генплан у нинішньому вигляді на суд депутатів міськради - не можна».

З приводу Генплану в Одесі зламано багато списів, він став предметом політичних спекуляцій. Тому рішення мера Костусєва зняти проект Генплану з розгляду зупинило семирічну ескалацію конфлікту. Тепер дискусія навколо цього документа, наявність якого вимагає законодавство, здатна повернутися в конструктивне русло. «Прийняття генерального плану має стати не яблуком розбрату, а тим, що об'єднає всіх одеситів», - підкреслив у своїй заяві мер Одеси Олексій Костусєв.