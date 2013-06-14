Мінфін допускає зростання інфляції через реформи в енергетиці

Про це заявив журналістам міністр фінансів України Юрій Колобов. «Інфляція має бути, ми не бачимо нічого поганого в тому, щоб інфляція була на рівні 4-5-7%. Ціни зростуть за рахунок реформи енергетичного сектора», - сказав Колобов.

При цьому на уточнююче питання, що розуміють під енергетичною реформою, Колобов сказав: «Реформа полягає в економії енергоносіїв, у створенні умов для збільшення власного видобутку тощо».

Як повідомляв УНІАН, базова інфляція (Базовий індекс споживчих цін, БІСЦ) в Україні в травні 2013 року проти квітня 2013 року становила 0% (БІСЦ — 100%).

За даними відомства, в травні 2013 року проти грудня 2012 року базова дефляція становила 0,3% (БИПЦ — 99,7%), проти травня 2012 року зафіксована інфляція - 0,2% (БІСЦ — 100,2%), січень-травень 2013 року проти січня-травня 2012 року — інфляція 0,4% (БІСЦ — 100,4%).

За прогнозами Міжнародного валютного фонду, інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Світовий банк у 2013 році очікує на інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), в 2014 році – 5,9% (7,1%).

Держбюджет на 2013 рік розраховано виходячи з прогнозних макроекономічних показників річної інфляції (грудень проти грудня) в 4,8%, граничного дефіциту держбюджету в 3,2% ВВП і темпів зростання ВВП у 3,4%.