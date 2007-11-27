ООН: Україна може зіткнутися з катастрофою, порівнянною з Голодомором

Проблема глобальної зміни клімату може призвести до демографічної катастрофи, заявив координатор системи ООН в Україні Френсіс О’ДОННЕЛЛ, презентуючи сьогодні у Києві Звіт людського розвитку «Боротьба зі зміною клімату: людська солідарність у розділеному світі».

Як передає кореспондент УНІАН, на презентації він сказав: «У наступні 25 років Україна може зіштовхнутися з демографічною катастрофою, яка може бути порівняна з Голодомором» і додав, що у майбутні 25 років населення України може скоротитися на 25%.

За словами Ф.О’ДОННЕЛЛА, якщо не вдасться подолати проблему зміни клімату, це може призвести до катастрофи цивілізації.

На його думку, для подолання проблеми зміни клімату необхідне усвідомлення того, що це є нагальною проблемою, а також необхідно проявити колективну відповідальність людей і політичну волю лідерів країн.

За словами Ф.О’ДОННЕЛЛА, для подолання проблем зміни клімату Звіт закликає розвинуті країни знизити викиди парникових газів до 2050 року на 80% від рівня 1990 року, а країни, що розвиваються, - на 20%.

Як повідомив голова Національного агентства екологічних інвестицій України Віталій НАХЛУПІН, Україна згідно зы Звітом посідає 18-те місце після Франції, Бразилії та Іспанії серед 30 країн світу за найбільшою кількістю шкідливих викидів в атмосферу.

За його словами, Україна займає активну позицію щодо здійснення заходів по запобіганню зміні клімату і веде активну роботу по практичній реалізації механізмів Кіотського протоколу.

Як сказав В.НАХЛУПІН, на сьогодні Україна виконала усі вимоги для отримання права застосовувати механізми Кіотського протоколу, які визначені рішенням сьомої Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Він також повідомив, що в Україні створюється Національний електронний реєстр з викидів парникових газів.