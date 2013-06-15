Україна і Китай мають намір виробляти синтетичний газ

07:14, 15 червня 2013
Суспільство
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Україна і Китайська Народна Республіка розглядають можливість співпраці у сфері виробництва синтетичного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході конференції «ABC: Ukraine & Partners», що проходить в Києві, повідомив заступник міністра закордонних справ Віктор Майко.

«Ми плануємо співпрацювати з Китаєм у виробленні і реалізації проекту з виробництва синтетичного газу і виробництва пального з вугілля», - сказав Майко.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович у ході наради з представниками влади і виробничого активу Запорізької області 16 травня заявив, що в 2013 році в Україні почнеться будівництво чотирьох заводів з виробництва синтетичного газу з вугілля.

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Будівництво заводів з виробництва синтетичного газу - один з напрямів підвищення рівня енергобезпеки України і можливостей економії енергоносіїв, до яких держава змушена вдаватися у зв'язку з ціною на газ, визначеною для України у 2010 році.

Раніше Президент України заявляв, що немає необхідності нарощувати обсяги видобутку вугілля, поки не будуть побудовані заводи з його переробки в синтетичний газ.

За останні два роки Україна декларує плани щодо переходу на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і його частковим заміщенням вітчизняним вугіллям.

Наприкінці 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» залучила у Державного банку розвитку Китайської Народної Республіки (China Development Bank Corporation) кредит на суму 3,656 млрд доларів на 19 років для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

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