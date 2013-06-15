Азаров: найближчим часом розпочнеться боротьба з рейдерством

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Микола Азаров повідомив на прес-конференції.

«Уряд завершує процес формування антирейдерської комісії, і найближчим часом вона почне працювати. Очолить її перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов. До складу комісії увійдуть абсолютно всі керівники правоохоронних органів, і з'явиться можливість оперативно розглядати усі скарги у цій сфері», - сказав М.Азаров.

Прем'єр наголосив, що ця комісія не буде підміняти суди.

«Але там, де з'явиться можливість оперативно усунути очевидну несправедливість - у комісії будуть всі повноваження, аби такі несправедливості усувати», - зазначив М.Азаров.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня Кабінет міністрів прийняв рішення про відновлення роботі Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню і захопленню підприємств та посилив її склад.

Згідно з ухваленим рішенням, до складу комісії входять профільні міністри, а не їх заступники. Також дещо розширено завдання і функції комісії, зокрема, щодо захисту прав інвесторів.

Також за дорученням першого віце-прем'єра вже найближчим часом буде розроблено програму боротьби з рейдерством, і до її реалізації будуть залучені об'єднання підприємців.

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Як повідомляв УНІАН, Міжвідомча комісія з питань протидії протиправному поглинанню і захопленню підприємств створена в лютому 2007 р.

Після адміністративної реформи 2010 року роботу комісії було припинено і відновлено в жовтні 2011 року.

Комісію очолює перший віце-прем'єр-міністр України.

УНІАН не має в своєму розпорядженні інформації про проведення засідань комісії в 2012 році.