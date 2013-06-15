Завтра в Україні очікуються дощі та грози

У Криму та Приазов'ї місцями сильні зливи, при грозах в окремих районах шквали 15-20 м/с, на півдні та сході до 24 м/с, подекуди град, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, у південній та східній частині до 23°; вдень 28-33°, у західних областях (крім Закарпаття) подекуди 24-27°.

У Києві та області у неділю вночі та вранці короткочасні дощі, грози, при грозах в окремих районах шквали 15-20 м/с та град. Вдень без опадів. Вітер зміних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 14-19°, вдень 28-33°, у Києві вночі 17-19°, вдень близько 30°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 21-26°; у Дніпрі біля Києва 24°.