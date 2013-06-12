Завтра в Україні дощитиме

Завтра в Україні буде дощова і тепла погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 13 червня в Україні пройдуть короткочасні дощі, грози (вночі у північній та південній частинах місцями невеликий дощ), в Карпатах, а вдень і в центральних областях подекуди сильні дощі. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, при грозах в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Температура в південній частині та в східних областях вночі 15-20°, вдень 27-32°; на решті території вночі 11-16°, вдень 22-27°, в Карпатах вночі 8-13°, вдень 12-17°.

У Київській області завтра вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень окремі шквали 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.

У столиці вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень близько 25°.

12 червня температура води становила в Чорному та Азовському морях 21-25°; в Дніпрі біля Києва 23°.