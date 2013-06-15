У Запоріжжі пацієнт побив бригаду швидкої допомоги

Вранці до «швидкої» надійшов дзвінок про те, що біля одного з будинків по вулиці Товариській стало зле юнаку.

На тему: В Одесі психічно хворий чоловік напав на лікарів «швидкої»

Лікарі, які прибули за викликом, встановили, що чоловік перебуває у стані сильного алкогольного сп'яніння. Коли медики почали приводити його до тями, чоловік накинувся на них, побивши лікаря і водія, повідомляє Сегодня.

На місце події викликали міліцію, яка затримала хулігана.

За фактом події ведеться перевірка, побої лікарів зафіксовані експертизою.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня в Запоріжжі психічно хворий чоловік викликав швидку допомогу для 78-річного батька, який нібито почав задихатися. Коли медики прибули, зловмисник накинувся на них у під'їзді з льодорубом і кислотою. 29-річна вагітна фельдшер у результаті одержаних ран загинула на місці, ще двоє медпрацівників дістали поранення і опіки кислотою. Нападника затримали працівники міліції.