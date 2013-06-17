В Україні може з'явитися новий імпортер російського газу

Як стало відомо газеті КоммерсантЪ-Украина, переговори про придбання у Газпрому близько 5 млрд кубометрів газу на рік почала Східноєвропейська паливно-енергетична компанія (ВЄТЕК) Сергія Курченка.

Як розповіло джерело видання, українська Східноєвропейська паливно-енергетична компанія обговорює з "Газпромом" закупівлі в Росії близько 5 млрд кубометрів газу на рік.

"ВЄТЕК веде переговори із забезпечення природним газом з усіма можливими постачальниками. У тому числі і з Росії", - підтвердили в компанії. У той же час, у Газпромі від коментарів відмовились.

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Про те, що незабаром з'являться нові імпортери російського газу в Україну, минулого тижня говорив і голова Міненерго країни Едуард Ставицький. У п'ятницю, 14 червня, віце-прем'єр країни Юрій Бойко повідомив, що "якщо ВЄТЕК вважатиме економічно виправданим, то зможе розпочати імпорт газу з Росії", додавши, що "уряд не заперечує".

ВЄТЕК хоче постачати газ промисловим споживачам, яким загалом потрібно близько 22 млрд кубометрів газу на рік.

На даний момент ВЄТЕК вже бере участь в торгівлі газом в Україні, в тому числі в імпорті його з Європи. Новий учасник ринку (компанія створена тільки на початку 2013 року на базі компанії "Газ України") починав бізнес із торгівлі пропан-бутаном, а потім нафтопродуктами. Зараз група володіє мережею бензинових і газових заправок в Україні і в Німеччині. У березні ВЄТЕК домовилася про купівлю Одеського НПЗ у "Лукойлу" за $ 250 млн, а також продовжує переговори про покупку Лисичанського НПЗ (належить підконтрольній "Роснєфті" ТНК-ВР).

Офіційно компанія належить 27-річному бізнесменові Сергію Курченку. Проте варто зазначити, що бізнес Сергія Курченка українські політики пов'язують з сім'єю президента Віктора Януковича.

Так, у січні депутат від партії "Свобода" Юрій Сиротюк звернувся із запитом до Генпрокуратури і Служби безпеки України для перевірки діяльності ВЄТЕК, де одним з її власників назвав Артема Пшонку, сина генерального прокурора країни. Член комітету Верховної ради з ПЕК Сергій Пашинський (фракція "Батьківщина") стверджує, що другим великим бенефіціаром ВЄТЕК є син президента країни Олександр Янукович. У самій компанії це заперечують.