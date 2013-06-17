За місяць українців стало на 17 тисяч менше

Чисельність населення України у квітні скоротилася на 17.7 тисячі тисяч людей (0,04%) і на 1 травня становила 45 млн. 495 тис. 252 людини, повідомляє Державна служба статистики України.

При цьому скорочення чисельності населення в травні 2013 року до травня 2012 року становило 78,3 тис. людей (0,17%). Коефіцієнт народжуваності становив 10,5 на тисячу жителів, смертності - 15,4 на тисячу жителів. При цьому кількість міських жителів становила 31 млн. 350 тис. 329 людей, сільських, – 14 млн. 144 тис. 923 осіб.

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Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України на 1 квітня поточного року становила 45 млн. 512 тис. 989 осіб, що на 16,4 тис. людей (0,03%) менше від показника на 1 березня 2013 року (45 млн. 529 тис. 408 осіб) і на 76,1 тис. чоловік (0,16%) менше порівняно з показником на 1 квітня 2012 року (45 млн. 589 тис. 171 людина).