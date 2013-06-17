WebMoney в Україні поступово відновлює роботу

«Наші зобов'язання перед тими, хто оформив заявки на виведення в період з 10 по 11 червня, виконано - всі прийняті за цей період заявки опрацьовано і ті, хто так довго чекав - вже одержали свої кошти», - йдеться в повідомленні.

Разом з тим компанія повідомила, що повністю відновити роботу поки що неможливо, але найближчим часом сподівається на повноцінне відновлення роботи системи.

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«Але, на жаль, подальше оформлення заявок на виведення ми поки що не здійснюємо через всім відомі причини. Проте ми продовжуємо робити все можливе і неможливе для того, аби відновити роботу сервісу найближчим часом», - повідомила WebMoney.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня Міністерство доходів і зборів України заблокувало на пов'язаних з електронною системою розрахунків WebMoney рахунках понад 60 млн. грн.

Слідство виявило значні порушення в роботі товариства з обмеженою відповідальністю, яке є гарантом діяльності платіжної системи "WebMoney Transfer" на території України.