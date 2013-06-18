Корпорація Ахметова оголосила конкурс на найкращі подарунки для своїх компаній

До участі запрошуються майстри вишивки та дизайнери. Переможці конкурсу отримають можливість випустити свої вироби великим тиражем, а також брати участь у спеціальних заходах щодо просування свого мистецтва. Конкурс є новим етапом проекту «Дарунки з українською душею», який СКМ ініціювала минулої осені.

У СКМ вважають, що, замовляючи сувенірну продукцію у вітчизняних майстрів, великий бізнес створює сприятливий мікроклімат для бізнесу малого і середнього. «Ми хочемо, щоб кількість переможців (в широкому сенсі цього слова) була максимальною. Щоб після проекту (у тому числі - за рахунок відкритого конкурсу) як мінімум в інтернет-просторі з'явилися такі імена, які в перспективі могли б стати національними чемпіонами у своїх напрямках. Наше надзавдання: щоб у виграші залишився не тільки той, хто отримає замовлення на виконання подарунків, а й кожен, хто бере участь у конкурсі », - каже директор СКМ зі зв'язків з громадськістю та комунікацій Наталія Ємченко.

Торік учасниками проекту стали вітчизняні склодуви-гутники, які створили 1200 оригінальних тарілок, які стали частиною новорічного подарунка партнерам СКМ у різних країнах світу. У нинішньому році конкурс підтримують також підрозділи СКМ - ДТЕК і «Медіа Група Україна» (керуюча компанія, канали «Україна», «НЛО TV», «Футбол»). Компанії розподілили між собою, які подарунки хочуть отримати в результаті конкурсу. СКМ розраховує на декоративні тарілки, ДТЕК - вишиванки та рушники, медіа-група «Україна» - настінний календар-панно, канал «Україна» - клаптеві подушки, «НЛО TV» - іграшки з фетру, а «Футбол» - дизайнерське рішення м'яча, пов'язане з Чемпіонатом світу з футболу наступного року.

При цьому подаються на конкурс подарунки повинні бути повністю або практично повністю ручної роботи. Конкурс «Дарунки з українською душею» стартує 20 червня і триватиме до 1 серпня. Подавати заявки на участь і висилати фотографії своїх подарунків можна за допомогою спеціального сайту.