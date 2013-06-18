Корпорація Ахметова оголосила конкурс на найкращі подарунки для своїх компаній
Група СКМ Ріната Ахметова оголосила конкурс серед українських майстрів на створення подарунків для своїх компаній.
До участі запрошуються майстри вишивки та дизайнери. Переможці конкурсу отримають можливість випустити свої вироби великим тиражем, а також брати участь у спеціальних заходах щодо просування свого мистецтва. Конкурс є новим етапом проекту «Дарунки з українською душею», який СКМ ініціювала минулої осені.
У СКМ вважають, що, замовляючи сувенірну продукцію у вітчизняних майстрів, великий бізнес створює сприятливий мікроклімат для бізнесу малого і середнього. «Ми хочемо, щоб кількість переможців (в широкому сенсі цього слова) була максимальною. Щоб після проекту (у тому числі - за рахунок відкритого конкурсу) як мінімум в інтернет-просторі з'явилися такі імена, які в перспективі могли б стати національними чемпіонами у своїх напрямках. Наше надзавдання: щоб у виграші залишився не тільки той, хто отримає замовлення на виконання подарунків, а й кожен, хто бере участь у конкурсі », - каже директор СКМ зі зв'язків з громадськістю та комунікацій Наталія Ємченко.
Торік учасниками проекту стали вітчизняні склодуви-гутники, які створили 1200 оригінальних тарілок, які стали частиною новорічного подарунка партнерам СКМ у різних країнах світу. У нинішньому році конкурс підтримують також підрозділи СКМ - ДТЕК і «Медіа Група Україна» (керуюча компанія, канали «Україна», «НЛО TV», «Футбол»). Компанії розподілили між собою, які подарунки хочуть отримати в результаті конкурсу. СКМ розраховує на декоративні тарілки, ДТЕК - вишиванки та рушники, медіа-група «Україна» - настінний календар-панно, канал «Україна» - клаптеві подушки, «НЛО TV» - іграшки з фетру, а «Футбол» - дизайнерське рішення м'яча, пов'язане з Чемпіонатом світу з футболу наступного року.
При цьому подаються на конкурс подарунки повинні бути повністю або практично повністю ручної роботи. Конкурс «Дарунки з українською душею» стартує 20 червня і триватиме до 1 серпня. Подавати заявки на участь і висилати фотографії своїх подарунків можна за допомогою спеціального сайту.