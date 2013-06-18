Німці задоволені станом української ГТС: стара, але доглянута
Німецька Ferrostaal має намір за 2,5 року завершити модернізацію станції "Бар" української ГТС.
Німецька компанія Ferrostaal Industrieanlagen планує за 2,5 року завершити модернізацію компресорної станції "Бар" магістрального трубопроводу "Союз" української газотранспортної системи (ГТС).
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Про це повідомив член правління і виконавчий директор компанії Кай Евальдсен в інтерв'ю газеті КоммерсантЪ Украина.
«Проект модернізації станції "Бар" триватиме 29 місяців. Через 2,5 року всі роботи буде завершено», - сказав він
Евальдсен також відзначив, що українська ГТС у цілому перебуває в хорошому технічному стані.
«Ми проаналізували не лише станцію "Бар", а й усю ГТС, і дійшли висновку, що, незважаючи на вік, вона перебуває у хорошому стані — за системою ретельно стежили і дуже добре підтримували. Таким чином, відповідь на запитання, що краще: нова ГТС або ремонт і модернізація, дуже простий — останній варіант найкращий», - відзначив представник Ferrostaal Industrieanlagen .
Він також повідомив, що модернізація насосних станцій у багато разів підвищить їх ефективність.
«Заміна старих, низькоефективних газових турбін на виконані за останнім словом техніки електротурбіни знизить витрати газу, який використовується на перекачування», - підкреслив Евальдсен.
Він також повідомив, що партнером Ferrostaal Industrieanlagen у реалізації проекту з координації усіх наземних операцій буде компанія "Машекспорт", що входить до російської групи МРКС.
Як повідомляв УНІАН, 2 липня 2012 року НАК «Нафтогаз України» і компанія Ferrostaаl (Німеччина) підписали меморандум про взаєморозуміння щодо модернізації устаткування магістрального газопроводу «Союз». Документом передбачається модернізацію устаткування на газокомпресорній станції «Бар» (Вінницька обл.) магістрального газопроводу «Союз». Метою даного проекту реконструкції є продовження терміну експлуатації газових турбін і газових компресорів станції на наступні 15 років, зниження об'ємів споживання паливного газу газовими турбінами приблизно на 28% при повному навантаженні устаткування і підвищення коефіцієнта корисної дії газових компресорів.
11 грудня 2012 року «Укртрансгаз» і Deutsche Bank підписали угоду про відкриття кредитної лінії у розмірі 53,5 млн євро для модернізації компресорної станції «Бар» газопроводу «Союз».
3 червня п.р. заступник глави правління НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун заявив, що Deutsche Bank спільно з німецькими компаніями, включаючи Ferrostaаl, можуть узятися за проект повної модернізації української газотранспортної системи обсягом 5-7 млрд дол.