Німці задоволені станом української ГТС: стара, але доглянута

Німецька компанія Ferrostaal Industrieanlagen планує за 2,5 року завершити модернізацію компресорної станції "Бар" магістрального трубопроводу "Союз" української газотранспортної системи (ГТС).

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Про це повідомив член правління і виконавчий директор компанії Кай Евальдсен в інтерв'ю газеті КоммерсантЪ Украина.

«Проект модернізації станції "Бар" триватиме 29 місяців. Через 2,5 року всі роботи буде завершено», - сказав він

Евальдсен також відзначив, що українська ГТС у цілому перебуває в хорошому технічному стані.

«Ми проаналізували не лише станцію "Бар", а й усю ГТС, і дійшли висновку, що, незважаючи на вік, вона перебуває у хорошому стані — за системою ретельно стежили і дуже добре підтримували. Таким чином, відповідь на запитання, що краще: нова ГТС або ремонт і модернізація, дуже простий — останній варіант найкращий», - відзначив представник Ferrostaal Industrieanlagen .

Він також повідомив, що модернізація насосних станцій у багато разів підвищить їх ефективність.

«Заміна старих, низькоефективних газових турбін на виконані за останнім словом техніки електротурбіни знизить витрати газу, який використовується на перекачування», - підкреслив Евальдсен.

Він також повідомив, що партнером Ferrostaal Industrieanlagen у реалізації проекту з координації усіх наземних операцій буде компанія "Машекспорт", що входить до російської групи МРКС.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня 2012 року НАК «Нафтогаз України» і компанія Ferrostaаl (Німеччина) підписали меморандум про взаєморозуміння щодо модернізації устаткування магістрального газопроводу «Союз». Документом передбачається модернізацію устаткування на газокомпресорній станції «Бар» (Вінницька обл.) магістрального газопроводу «Союз». Метою даного проекту реконструкції є продовження терміну експлуатації газових турбін і газових компресорів станції на наступні 15 років, зниження об'ємів споживання паливного газу газовими турбінами приблизно на 28% при повному навантаженні устаткування і підвищення коефіцієнта корисної дії газових компресорів.

11 грудня 2012 року «Укртрансгаз» і Deutsche Bank підписали угоду про відкриття кредитної лінії у розмірі 53,5 млн євро для модернізації компресорної станції «Бар» газопроводу «Союз».

3 червня п.р. заступник глави правління НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун заявив, що Deutsche Bank спільно з німецькими компаніями, включаючи Ferrostaаl, можуть узятися за проект повної модернізації української газотранспортної системи обсягом 5-7 млрд дол.