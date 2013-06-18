Заборонений у Росії ролик отримав два гран-прі у Каннах (відео)

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на AdAge. Нагороди були вручені 17 червня.

Соціальна кампанія отримала головні нагороди в категоріях PR та Direct і золото в категорії Promo & Activation (гран-прі в цій номінації отримала кампанія «Immortal Fans» від Ogilvy & Mather Brazil).

«Dumb Ways to Die» була розроблена для залізничного транспорту міста Мельбурн агентством McCann і націлена на зниження кількості нещасних випадків на платформах і шляхах. Кампанія включала в себе зовнішню рекламу в метро, ​​друковану та радіорекламу і навіть мобільну гру. Через три місяці після запуску кампанії представники мельбурнської залізниці заявили, що статистика небезпечної поведінки на платформах і поряд з коліями знизилася на третину.

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У головному ролику «Dumb Ways to Die» в жартівливій формі розповідається про різні дурні способи самогубства і пояснюється, що потрапити під потяг - найдурніший спосіб. На сьогоднішній день відео набрало понад 49 мільйонів переглядів на YouTube. Воно вважається одним з фаворитів фестивалю «Каннські леви», зокрема, як зазначає AdWeek, йому пророкують перемогу в головній номінації - Film.

Ролик «Dumb Ways to Die» став відомий в Росії після того, як його опублікував у своєму ЖЖ дизайнер Артемій Лебедєв, а цей пост потім був внесений до реєстру заборонених сайтів. Роскомнадзор вважав, що анімовані герої ролика демонструють різні способи самогубства «в привабливому для дітей та підлітків гумористичному форматі». Адміністрація ЖЖ зробила пост Лебедєва недоступним для перегляду в Росії, але після того, як був заблокований сам ролик, пост був знову відкритий. Зараз росіяни не можуть подивитися ролик на YouTube, проте його можна, як і раніше, знайти «ВКонтакте».

Міжнародний рекламний фестиваль «Канські леви» стартував 17 червня. Підведення підсумків відбудеться в суботу, 22 червня. Всього нагороди будуть вручені в 17 категоріях, а також в номінаціях «Молоді леви» і «Спеціальний приз».