На Дніпропетровщині міліціонерів посадили на 5 років за тортури

За даними відомства, до прокуратури Довгинцівського району Кривого Рогу звернувся громадянин із заявою про те, що працівники міліції, застосовуючи фізичну силу та спеціальні засоби, примушували його зізнатися в скоєнні злочину, якого він не скоював.

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«У ході розслідування районним прокурором було встановлено, що службові особи правоохоронного органу, перевищуючи владу та службові повноваження, знаходячись у своєму службовому кабінеті, з метою створення уявного благополуччя по службі і поліпшення якісних показників роботи, завдали трьом потерпілим тілесні та моральні ушкодження», – йдеться у повідомленні, повідомляє Радіо Свобода.

За даними перевірки, працівники міліції шляхом незаконного позбавлення волі – утримання у райвідділку міліції понад добу, застосування тортур і побиття намагалися змусити невинних людей зізнатися у скоєнні злочину, який не могли розкрити самі.

За вироком Довгинцівського районного суду, обох правоохоронців засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати атестаційні посади.