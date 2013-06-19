На Дніпропетровщині міліціонерів посадили на 5 років за тортури
На Дніпропетровщині засуджені двоє міліціонерів, які застосовували тортури. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
За даними відомства, до прокуратури Довгинцівського району Кривого Рогу звернувся громадянин із заявою про те, що працівники міліції, застосовуючи фізичну силу та спеціальні засоби, примушували його зізнатися в скоєнні злочину, якого він не скоював.
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«У ході розслідування районним прокурором було встановлено, що службові особи правоохоронного органу, перевищуючи владу та службові повноваження, знаходячись у своєму службовому кабінеті, з метою створення уявного благополуччя по службі і поліпшення якісних показників роботи, завдали трьом потерпілим тілесні та моральні ушкодження», – йдеться у повідомленні, повідомляє Радіо Свобода.
За даними перевірки, працівники міліції шляхом незаконного позбавлення волі – утримання у райвідділку міліції понад добу, застосування тортур і побиття намагалися змусити невинних людей зізнатися у скоєнні злочину, який не могли розкрити самі.
За вироком Довгинцівського районного суду, обох правоохоронців засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати атестаційні посади.