Суд Тбілісі виніс вирок у справі про тортури у в'язниці

Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на Новини-Грузія, всі 16 підсудних були визнані винними.

Фігуранти справи отримали терміни від шести місяців до шести років і дев'яти місяців. Більшість з них також засуджені до сплати штрафу.

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Тим часом, як передає «Грузія-online» з посиланням на прес-службу Тбіліського міського суду, ще один фігурант справи про тортури в п'ятницю був звільнений від кримінальної відповідальності за клопотанням головного прокурора Грузії. Йдеться про Володимира Бедукадзе - автора відеозаписів, на яких були зображені знущання над ув'язненими. Його звільнили від відповідальності в результаті «особливого співпраці зі слідством».

Скандал навколо Глданской в'язниці почався у вересні 2012 року, після того, як в широкий доступ потрапили відеозаписи катувань ув'язнених. Ці записи були вилучені у в'язниці і поширені МВС Грузії. Кадри з тортурами показали кілька грузинських телеканалів.

У Тбілісі та інших містах Грузії відбулися акції протесту з вимогою покарати винних. Через скандал змушені були піти у відставку глава міністерства з виконання покарань Хатуна Калмахелідзе і міністр внутрішніх справ Бачо Ахалая.