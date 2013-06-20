Міндоходів після WebMoney і Forex візьметься за Яндекс.Деньги
У компанії погоджуються з НБУ, що не мають права працювати на українському ринку, і додають, що тому й не працюють.
Після перевірок WebMoney і Forex Міндоходов зацікавилася Яндекс.Деньги.
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Про це заявив начальник підрозділу протидії податковим злочинам Міндоходов Василь Поїзд, уточнивши, що його відомство перевіряє всі не ліцензовані НБУ системи.
У Яндекс.Деньги "Вестям" розповіли, що компанія не має права працювати на українському ринку, а також додають, що тому на ньому і не працюють.
"Яндекс.Деньги не є учасником банківського ринку України, компанія працює тільки на території Росії. На відміну від WebMoney у Яндекс.Денег немає окремої юрособи в Україні. Як тільки ми приймемо рішення про відкриття окремого представництва в Києві, ми узгодимо свої дії з регуляторами", - повідомили в компанії.
Як відомо, українці можуть користуватися сервісами Яндекс.Денег, як і іншими іноземними сервісами, наприклад, Skype або PayPal. Для цього необхідно завести гаманець в системі і поповнити рахунок в рублях платіжною карткою будь-якого українського банку.