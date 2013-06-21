Плавець з відрубаною рукою, ймовірно, потрапив під гвинт катера
Співробітники міліції відкрили кримінальне провадження за фактом потрапляння плавця під гвинт катера в селі Попівка на заході Криму, внаслідок чого чоловікові відрізало праву руку, і він загинув.
Як повідомила кореспондентові УНІАН телефоном прес-офіцер Сакського міськвідділу міліції Ірина Бессараб, розслідування проводиться за частиною 1 статті 291 Кримінального кодексу (порушення правил керування транспортним засобом, що призвело до загибелі людини).
«Катером керував 44-річний чоловік, який приїхав до Криму із Західної України. З'ясовуємо, чия провина в події: чи то водія, чи то плавця, який далеко заплив», - сказала Бессараб.
Вона повідомила також, що особу загиблого поки що не встановлено. На вигляд йому 35-40 років. На пляжі чоловік був без документів.
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Як повідомляв УНІАН, 19 червня курортники знайшли за 30 метрів від берега труп. Загиблий був без правої руки. Медики констатували смерть чоловіка через травматичну ампутацію руки.