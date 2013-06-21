Митний союз може подати в суд на Україну

Про це повідомив журналістам у кулуарах Пітерського міжнародного економічного форуму міністр з торгівлі Євразійської економічної комісії (ЄЕК) Андрій Слєпньов, передає РІА «Новости».

За його словами, нещодавно комісія ЄЕК із торгівлі обговорювала це питання стосовно цього захисного заходу, який застосовується з серйозним порушенням правил СОТ і угоди про зону вільної торгівлі в СНД.

«Напевно, буде ініційовано процес юридичного вирішення цього спору. Це означає суд», - сказав Слєпньов. За його словами, зараз це питання вирішується, і, можливо, протягом цього року суд буде ініційований Росією разом із партнерами по МС.

На цю тему: Євросоюз, США і Японія закликали Україну відмовитися від спецмита на авто

Довідка УНІАН. 14 березня 2013 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1000 куб. см, але не більше 1500 куб. см, і 12,95% на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1500 куб. см, але не більше 2200 куб. см. Спецмита вводяться строком на 3 роки.

14 вересня Україна у відповідь на введення Росією утилізаційного збору на імпортні автомобілі ввела утилізаційний збір на імпортовані з Росії автомобілі та автобуси.

20 листопада Кабінет міністрів України схвалив законопроект про введення утилізаційного збору на автомобілі, з преференціями для вітчизняних виробників.

При цьому Україна розраховує на підписання з Росією угоди з про взаємне незастосування утилізаційного збору на автомобілі, яка передбачає незастосування утилізаційного збору в Україні стосовно вироблених у РФ транспортних засобів, а в Росії - стовно вироблених в Україні автомобілів.