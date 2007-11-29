Ющенко заснував 14 стипендій переможцям Конкурсу з української мови ім. Яцика

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ, яким заснував, починаючи з 2008 року, 14 щорічних стипендій Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Текст Указу розміщений на офіційному сайті глави держави.

Розмір зазначених стипендій має бути визначений Кабінетом міністрів України.

Також уряду доручено передбачити під час доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України на 2008 рік та в проектах закону про Державний бюджет України на наступні роки видатки на виплату зазначених стипендій, а також - опрацювати питання щодо запровадження системи заохочення педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів, в яких навчально-виховний процес ведеться мовами національних меншин, до вивчення дітьми української мови.

Указ, який набирає чинності з дня його опублікування, прийнятий з метою забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя, заохочення молоді до вивчення та навчання державною мовою.