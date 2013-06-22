Прокуратура оскаржує виправдання чотирьох ґвалтівників і убивць дівчинки

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша, її відомство 20 червня внесло касаційну скаргу на рішення апеляційного суду Житомирської області, який виправдав чотирьох громадян, обвинувачених у скоєнні злочинів за ч. 4 ст. 152 (згвалтування), п.п. 2,9 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України проти 13-річної мешканки Малина. Вироком Апеляційного суду Житомирської області, 5 квітня 2013 р., усі четверо були визнані невинними і звільнені з-під варти в залі суду.

"Вважаючи, що у виправдання цих громадян судом неправильно застосовані кримінальний закон при вирішенні справи по суті, прокуратура не погодилася з рішенням суду і оскаржила його у Вищому спеціалізованому суді з розгляду кримінальних і цивільних справ України. Розгляд скарги призначено на 15 серпня цього року", - зазначила Гоша.

Як повідомили УНІАН в УМВС України у Житомирській області, 2 грудня 2005 року в Малинському районі 13-річна дівчинка, як завжди, йшла пішки зі школи додому. Біля автостанції школярку запхали в автомобіль четверо чоловіків напідпитку, вивезли її до лісосмуги, силоміць відкривши рота залили значну дозу горілки, та по черзі згвалтували на капоті автівки. Ще теплий труп дівчинки покинули в полі.

Зниклу дитину довго шукали. Залишки тіла дівчинки, випадково знайшов собака чоловіка з приміського села. Незабаром були затримані четверо підозрюваних і розпочалось слідство. Потім кримінальна справа протягом двох років слухалась в апеляційному суді Житомирської області в 42 засіданнях. На обвинувачених працювали п’ять адвокатів, але злочинці були засуджені до тривалих термінів ув’язнення. Однак, громадськість і батьки загиблої дитини вимагали для гвалтівників довічного ув’язнення. Апеляційний суд Житомирської області 5 квітня 2013 року виправдав усіх чотирьох вбивць та відпустив їх з–під варти в залі суду.